Мед и сахар помогут вырастить небывалый урожай кабачков

Добиться этого можно с помощью натуральных удобрений. Они эффективны и безопасны для здоровья человека.

Одно из таких средств готовят из меда и сахара. Принцип его действия заключается в привлечении полезных насекомых в огород.

Для приготовления этого средства нужно смешать литр воды с 1 столовой ложкой меда или 100 г сахара, а потом опрыскать раствором кабачки.

Для укрепления иммунитета растения во время цветения можно приготовить йодную подкормку. Для этого в 10 л воды нужно просто добавить 30 капель йода.