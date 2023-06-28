Мед и сахар помогут вырастить небывалый урожай кабачков

Добиться этого можно с помощью натуральных удобрений. Они эффективны и безопасны для здоровья человека.
Одно из таких средств готовят из меда и сахара. Принцип его действия заключается в привлечении полезных насекомых в огород.
Для приготовления этого средства нужно смешать литр воды с 1 столовой ложкой меда или 100 г сахара, а потом опрыскать раствором кабачки.
Для укрепления иммунитета растения во время цветения можно приготовить йодную подкормку. Для этого в 10 л воды нужно просто добавить 30 капель йода.
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