Огородник со стажем назвал простой способ, гарантированно дающий крупные сочные перцы

Сладкий болгарский перец уродится на славу, если ухаживать за перцем по всем правилам. Поливаем регулярно, воду используем теплую.

Очень холодная или очень горячая вода одинаково опасны для растения и могут вызвать шок. Результатом станет замедление роста плодов. Поливать перцы надо два раза в неделю.

Кроме обычного полива используем жидкую подкормку, которая насыщает перцы всем набором питательных элементов. Опытный огородник рассказал, как приготовить такой состав.

Подыскиваем подходящую тару, она должна быть очень большой - объемом от 100 литров и больше. Здесь мы будем готовить настой.

Компоненты: крапива - 4 кг, навоз - ведро, древесная зола - 10 ст. ложек. Все смешиваем и заливаем водой до верху емкости.

Теперь выжидаем сутки. Готовый настой надо процедить и использовать для полива. Выливаем натуральное удобрение под корень, не касаясь листьев.

Под каждый кустик перцев вносим литр жидкой подкормки.

Если все сделать правильно, к моменту сбора урожая на кустах сформируются большущие сладкие перчики.