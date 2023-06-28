Как повысить урожайность клубники: секреты опытных дачников

На растениях нельзя допускать образования новых розеток. Для размножения на отдельную грядку следует отсадить несколько кустов.
Очень важна регулярная прополка, ведь сорняки забирают у растения питание и воду, это негативно сказывается на урожае.
Для защиты от серой гнили клубнику необходимо обрабатывать специальными препаратами или йодным раствором.
Нужно следить, чтобы на кустах не оставались поврежденные ягоды и не было нижних листьев, касающихся земли.
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