Как повысить урожайность клубники: секреты опытных дачников

22:13 2023-06-28

Чтобы клубника долго плодоносила и давала хороший урожай сладких ягод, нужно соблюдать всего несколько правил.

На растениях нельзя допускать образования новых розеток. Для размножения на отдельную грядку следует отсадить несколько кустов.

Очень важна регулярная прополка, ведь сорняки забирают у растения питание и воду, это негативно сказывается на урожае.

Для защиты от серой гнили клубнику необходимо обрабатывать специальными препаратами или йодным раствором.

Нужно следить, чтобы на кустах не оставались поврежденные ягоды и не было нижних листьев, касающихся земли.

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