Как повысить урожайность клубники: секреты опытных дачников

На растениях нельзя допускать образования новых розеток. Для размножения на отдельную грядку следует отсадить несколько кустов.

Очень важна регулярная прополка, ведь сорняки забирают у растения питание и воду, это негативно сказывается на урожае.

Для защиты от серой гнили клубнику необходимо обрабатывать специальными препаратами или йодным раствором.

Нужно следить, чтобы на кустах не оставались поврежденные ягоды и не было нижних листьев, касающихся земли.