Кешью: родственник ядовитого плюща, а скорлупа вокруг ореха содержит раздражающее масло

Вы правильно прочитали — они растут не внутри плода, а на нём.
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Марта Фролова
Утрата смысла существования может привести к депрессиям и суициду, но если вы потеряли один смысл, самое время попытаться найти новый.
Наталья Гончарова
Абрикосовое дерево может не плодоносить по очень разным причинам. Это и проблемы с грунтом, и отсутсвие должного питания, и игнорирование дачником процедуры обрезки.
Первое, что стоит знать: в природе есть множество самобесплодных видов вишни. Вишня - перекрёстно-опыляемое дерево.
Среди плюсов данного метода можно отметить рациональное применение подкормок для получения больших луковиц.
Хранение лука зависит не только от условий содержания урожая, но и от времени его сбора.
Светлана Репина
Чтобы клубника долго плодоносила и давала хороший урожай сладких ягод, нужно соблюдать всего несколько правил.
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