Кешью: родственник ядовитого плюща, а скорлупа вокруг ореха содержит раздражающее масло

22:58 2023-06-28

Скорлупа вокруг ореха содержит раздражающее масло, которое уничтожается при обжаривании, прежде чем орехи попадают на рынок.

Вы правильно прочитали — они растут не внутри плода, а на нём.

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