Абрикос не плодоносит: причины капризов плодового дерева

Абрикос не даст урожай ароматных плодов, если вблизи дерева пролегают грунтовые воды, Высокий уровень влажности тому причина.
Не нравится культуре и чрезмерно тяжелая почва. Особенно плохо чувствует себя растение на глинистом грунте.
Абрикос не простит дачнику отсутствия обрезки, которая должна проводится регулярно и в срок.
Нужна также плодовому дереву и подкормка. Растение "уважает" минеральные составы, приобретенные в специализированном магазине, и органику, приготовленную самостоятельно.
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