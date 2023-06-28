Абрикос не плодоносит: причины капризов плодового дерева

Абрикос не даст урожай ароматных плодов, если вблизи дерева пролегают грунтовые воды, Высокий уровень влажности тому причина.

Не нравится культуре и чрезмерно тяжелая почва. Особенно плохо чувствует себя растение на глинистом грунте.

Абрикос не простит дачнику отсутствия обрезки, которая должна проводится регулярно и в срок.

Нужна также плодовому дереву и подкормка. Растение "уважает" минеральные составы, приобретенные в специализированном магазине, и органику, приготовленную самостоятельно.