Ошибки дачников при поливе огурцов в теплице

С ростом огурцов необходимо поливать их чаще и обильнее, если солнце палит.

Если стоит прохладная погода, то теплица не нагревается сильно, поливать растения нужно реже.

Кроме полива, грядки с огурцами нужно рыхлить и мульчировать, чтобы на поверхности земли не было корки.

После первых завязей и также в период сбора урожая, поливать овощи следует 1 раз в 2 - 3 дня. На 1 м кв. в это время требуется 10 - 14 л воды.

С середины августа и до конца сезона поливать огурцы можно 1 раз в 7 - 14 дней. Объем воды будет все тот же (10 - 14 л на м кв.)