Садовод со стажем рассказал, как разводить мяту на дачном участке

Выделите небольшую грядочку на даче для мяты, и у вас на столе всегда будет ароматный чаек. Освежающий и успокаивающий, он станет лучшим угощением для гостей.
Растению для хорошего роста и гармоничного развития нужна легкая плодородная почва без избытка извести. В обратном случае травка потеряет свой изысканный аромат.
Самое плохое место - это глинистая почва. Открытый солнечный участок - самый лучший вариант.
Высаживаем кустики мяты весной в апреле или в летнее время, тогда это будет август.
Созреет она в самый короткий срок, при этом способна активно захватывать территорию, запросто выживая с грядки соседей.
Мята гармонично себя чувствует на достаточно освещенных местах, в земле, насыщенной всеми необходимыми компонентами.
Может расти и на щелочных почвах, но аромат вряд ли сохранит при этом.
Не сажайте рядом с мятой растения со слабыми мелкими корнями, расположенными у поверхности земли.
Она погубит такие растения, полностью вытеснив со своего "личного" пространства, забрав воду и питание.
Не нужно выращивать вместе с ароматной травкой зеленый лук, редис, базилик, салат, петрушку.
Поливаем мяту регулярно и умеренно. Рекомендуется делать это трижды в неделю. Тут никаких особых рекомендаций по поливу нет, все стандартно.
Разве что, по совету многих садоводов, моно опрыскивать кустики время от времени, смывая осевшую на мяту пыль.
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