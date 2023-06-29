Садовод со стажем рассказал, как разводить мяту на дачном участке

Выделите небольшую грядочку на даче для мяты, и у вас на столе всегда будет ароматный чаек. Освежающий и успокаивающий, он станет лучшим угощением для гостей.

Растению для хорошего роста и гармоничного развития нужна легкая плодородная почва без избытка извести. В обратном случае травка потеряет свой изысканный аромат.

Самое плохое место - это глинистая почва. Открытый солнечный участок - самый лучший вариант.

Высаживаем кустики мяты весной в апреле или в летнее время, тогда это будет август.

Созреет она в самый короткий срок, при этом способна активно захватывать территорию, запросто выживая с грядки соседей.

Мята гармонично себя чувствует на достаточно освещенных местах, в земле, насыщенной всеми необходимыми компонентами.

Может расти и на щелочных почвах, но аромат вряд ли сохранит при этом.

Не сажайте рядом с мятой растения со слабыми мелкими корнями, расположенными у поверхности земли.

Она погубит такие растения, полностью вытеснив со своего "личного" пространства, забрав воду и питание.

Не нужно выращивать вместе с ароматной травкой зеленый лук, редис, базилик, салат, петрушку.

Поливаем мяту регулярно и умеренно. Рекомендуется делать это трижды в неделю. Тут никаких особых рекомендаций по поливу нет, все стандартно.

Разве что, по совету многих садоводов, моно опрыскивать кустики время от времени, смывая осевшую на мяту пыль.