Осторожно, летняя жара: какие пять ошибок в поливе постоянно совершают дачники

Большая часть садоводов ориентируется на советы лунного календаря.

Однако изменения погоды тоже надо учитывать, иногда даже самые авторитетные рекомендации опытных агрономов идут вразрез с причудами природы.

Итак, какие ошибки полива в период сухой жаркой погоды могут навредить урожаю.

Многие дачники запросто поливают свои растения водой из шланга, которая подается под большим напором.

При таком подходе можно повредить растения, как листья или стебли, так и корневую часть. При этом часто вода из шланга течет не просто холодная, а ледяная.

Одним словом, такая водная процедура, возможно, и облегчает работу самому дачнику, но вот у растения она точно вызовет шок. Вместо пользы будет один вред.

Многие пренебрегают мульчированием. В жару оно спасет корни растения и землю от перегрева.

Мульча сохранит влагу в земле надолго, потреблять ее растение будет постепенно и в нужном для себя объеме. Дачнику же будет меньше хлопот: поливы можно делать реже.

При этом сорняки под мульчей останавливают свой рост и не докучают растениям.

Если кто-то до сих пор продолжает поливать овощи и другие огородные культуры в полдень, когда стоит сильная жара, то такое занятие можно однозначно считать глупым и бесполезным.

Вода испаряется моментально, растение продолжает испытывать жажду. Кроме того, от солнца через капли воды на листьях и стебле посадки часто получают солнечный ожог.

Поливать огород летом лучше на восходе солнца или перед закатом.

Полив делается под корень, а не по листьям. Зеленую часть растения не затрагиваем, чтобы не оставлять капли на листьях и стебле. Иначе будут ожоги, про которые уже говорилось.

Также вода, сохраняющаяся долго на листьях, может вызвать грибковые инфекции.

Следите за количеством выливаемой воды. Не нужно переливать сверх меры, даже если стоит жара. Так же не надо и жадничать.

Дайте растениям столько, сколько им нужно, ни больше, ни меньше.

Планируйте поливы в соответствии с прогнозом погоды на несколько дней, не делайте больших неоправданных перерывов в устойчивой схеме полива. Иначе у растений будет стресс.