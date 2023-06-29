Как собирать по ведру картошки с куста: четыре обязательных условия

Рассказываем, что надо делать, чтобы картофель рос как на дрожжах.

Удобрения

Питательные составы часто вносятся в грядку непосредственно при посадке картофеля.

Если этого не было, подкармливаем овощ в самой начальной стадии роста с помощью комплексного удобрения. В нем должны поровну присутствовать фосфор, азот, калий.

Добавляем в соотношении 1 ст. л. смеси на ведро воды.

Сорняки

Картофель не будет хорошо расти на засоренной лишней травой грядке.

Прополку можно совместить с рыхлением, тогда и сорняки будут расти реже, и корни растения получат хорошую порцию кислорода.

Фитофтора

Уже с середины июня случаются туманы и дожди, которые могут приводить к развитию фитофтороза. Урожайность вследствие этого падает примерно на треть.

Но картофель можно защитить. Регулярно посыпайте кусты древесной золой. Можно делать опрыскивания жидким раствором: на 10 л воды берем 50 г зольного порошка.

Второй вариант раствора: на 10 л воды кусочек хозяйственного мыла, заранее его измельчаем.

Если вас не смущают химические препараты, возьмите фунгицид Акробат, получивший хорошие отзывы садоводов.

Колорадские жуки

Они охотятся за листьями, не позволяя растению сделать запас нужных питательных веществ.

Берем препараты Алатар,Танрек, Батрайдер, но чередуем их каждый год, потому что жуки быстро к ним привыкают.

Из народных средств рекомендуем опудривание золой или порошком горчицы.