Против тли помогут одуванчик и розовый горчак: какие еще растения спасут от огородных вредителей

Одуванчик классически считается у дачников сорняком, хотя давно известно и про его многие полезные качества. Но у него есть некоторые свойства, которые могли бы пригодиться огородникам.

Одно из таких качеств - ускорение сроков созревания томатов. Знающие о его возможностях дачники также вовсю используют такие свойства растения, как борьбу с тлёй и клещами.

Чтобы приготовить нужное средство, надо мелко нарубить листья растения (400 гр.), залить теплой водой (10л). Дать настояться 2-3 часа, а потом обработать поражённые вредителями растения.

Горчак розовый (или горчак ползучий) тоже способен избавить от тли. Для этого надо собрать растение в период его цветения. Приготовить отвар из расчета 1 кг травы на 10 л воды. Кипятить полчаса, потом процедить.

Чтобы отвар лучше прилипал к поражённым вредителем культурам, туда желательно добавить немного натертого хозяйственного мыла.

В деле борьбы с тлей активно помогает и тысячелистник. Эту траву тоже надо собрать в период цветения. Для этого 800 г растения залить 2 л кипятка, час настоять. Через час добавить 8 л теплой воды. Потом процедить и опрыскать настоем тлю.