Проредить морковку и свеклу: каким должен быть следующий шаг для повышения урожайности

Как правило, корнеплоды сеют с несколько излишней нормой расхода семян. Соответственно, это предполагает последующее прореживание.

Обычно морковь и свеклу прореживают через полтора месяца после посева семян. Процедуру прореживания надо проводить после обильного полива растений, чтобы облегчить процесс удаления излишних ростков.

Иногда прореживание проводят в два этапа - как правило, вторая процедура приходится на июнь либо июль. В итоге расстояние между саженцами должно составлять 2-3 сантиметра.

После этого растения надо обязательно полить и подкормить. Чем? Очень полезна на данном этапе подкормка золой. Удобрение можно внести и в сухом виде, и в виде настоев. Раствор готовят из расчета 100 гр. золы на 10 литров воды. Настаивать его надо часов пять, поливать под корень.

Сухой золой также можно посыпать и междурядья. Она не только подпитает грунт, но также отпугнет насекомых, которые способны навредить корнеплодам.

Еще один вариант удобрения - настой крапивы, который богат магнием и железом. Для этого надо на две трети заполнить ведро измельченной молодой крапивой и долить водой доверху. Сверху присыпать стаканом просеянной золы.

Настой должен перебродить 2-3 дня, перед обработкой 1 л продукта следует развести в 10 литрах воды. Поливать под корень.