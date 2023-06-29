Сезон клубники завершен: какой уход нужен растению на этом этапе

После завершения ягодного сезона необходимо провести "стрижку" листового балласта, который имеет неприятный вид. Для нормального развития каждому кусту вполне достаточно трех крепких листочков.

Если надземная часть сильно больна, ее желательно срезать полностью. Для размножения от каждого куста клубники надо отпустить не больше 2 розеток - это даст уверенность в их качестве.

После плодоношения клубнике удобрения нужны даже больше, чем до этого. Ягодники уже вложили много сил в урожай, вместе с ним были использованы и полезные вещества.

Чтобы восстановить баланс элементов в почве после сбора урожая следует внести 2 определенные подкормки, с интервалом в 2 недели.

В качестве питательных удобрений можно использовать азотные составы либо комплексные минеральные смеси. Азот клубнике можно дать в виде настоя из сорняков, навоза.

Или - через минералы (в этом плане хороша аммиачная селитра). Еще больший эффект даст смесь, которая состоит из 10г сульфата калия, такого же количества аммиачной селитры, 20г суперфосфата, растворенных в 10л воды.

Если клубника в ушедшем сезоне плодоносила очень обильно, имеет смысл внести также третью подкормку, которую следует провести спустя 2 недели после предыдущей.

Клубнику после плодоношения необходимо также обработать от вредителей. В таких целях можно применить препарат «Фитоферм», спустя 5 дней - «Фитоспорин-М». Или использовать их народные аналоги - марганцовку и чесночный настой.