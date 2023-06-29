Зачем посыпать георгины перцем: какие неочевидные методы борьбы с вредителями цветов дают большой эффект

Как и многие другие растения на участке, георгины нуждаются в защите от вредителей. Их нередко атакуют тля, гусеницы и многие другие вредные насекомые. Какие народные средства помогут спасти растение?
От нашествия слизней, бабочек капустниц листья георгинов, грунт вокруг кустов цветов необходимо посыпать молотым черным перцем. Запах перца их отпугнет, и вредители отступят.
С другими врагами георгинов поможет справиться настой полыни либо чистотела.
Для приготовления нужного средства надо 150 гр. травы иземльчить, залить теплой водой, дать 4 часа настояться. А потом - опрыскать составом сам куст и грунт возле него.
Чтобы клубни вызрели как можно лучше, к стеблям растения было больше доступа воздуха, а также для предупреждения грибковых заболеваний нужно оборвать все нижние листья после того, как стебли отрастут на высоту 50-60 см.
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