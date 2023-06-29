Всегда зеленый и живой газон: как для этого ухаживать за ним во второй половине лета

Газон на участке требует не меньшего ухода, чем огородные культуры. Причем - на постоянной основе. Дело в том, что к концу лета, когда почва уплотняется, в дернине скапливается слой отмерших побегов.

Это затрудняет поступление воздуха и влаги к корням травы. Чтобы такого не допустить или исправить, надо проколоть дернину вилами так, чтобы глубина проколов достигла 7-10 см.

После скашивания травы для лучшей воздухопроницательности нужно посыпать грунт слоем песка примерно в 2-3 см.

Поверхность грунта в этот момент максимально открыта, и пескование будет способствовать нарастанию дернины и улучшит состояние газона.

В тех местах, где появились проплешины, после пескования надо подсеять газонные травы.