Самые эффективные подкормки для баклажанов

Сейчас самое время, чтобы обеспечить должным питанием баклажаны.

Бочку в 100 л наполняют на 2/3 травой, заливают до верха водой и настаивают в течение 7 дней.

На каждый куст нужен 1 л такой жидкости.

Следующий рецепт готовится так: емкость 50 л наполняют на 2/3 свежескошенной травой. Сюда же добаляют 1 ведро навоза и 200 гр. золы.

Компоненты смешивают и настаивают неделю. 3 л концентрата разбавляют в 10 л воды. На одну культуру идет 1 л такого состава.

Доказала свою эффективность в действии и подкормка баклажанов остуженным отваром от вареной картофельной кожуры.

Также используют для удобрения овощей 1 кг помета, растворенный в 15 л воды. Раствор настаивается 7 дней. Применяют такое средство для полива под корень.