Нашатырь прогонит всех вредителей с огорода, от тли до морковной мухи

13:33 2023-06-29

С помощью нашатырного спирта можно избавиться от таких огородных вредителей, как медведки, муравьи, слизни, мошки и тля.

Для этого нужно обрабатывать растения раствором из нашатыря и воды. Дозировка зависит от тип вредителей.

Для борьбы с тлей нужно развести 3 ст.л. нашатырного спирта в 10 л воды, добавить туда немного жидкого мыла и опрыскать растения.

Против проволочника нужен состав из 1  ст.л. нашатырного спирта на ведро воды, а от морковной мухи поможет избавиться раствор 1 ч.л. нашатыря на 10 л воды.

От медведки помогает состав из 3 ст.л. нашатырного спирта на 10 л воды. Им нужно поливать лунки еще до посадки растений.

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