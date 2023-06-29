Четыре типичных действия, которые губят весь урожай кабачков

Кабачки нельзя сажать в низине, где скапливается влага. Если участок не позволяет высадить растения на возвышенности, можно сделать высокие грядки.

Затененное место также не подходит для кабачков, им нужно много солнечного света, поэтому грядки должны хорошо освещаться.

Стоит позаботиться об удобрениях, но важно помнить, что их избыток не менее опасен, чем недостаток.

На грядки с кабачками имеет смысл привлечь опылителей или самостоятельно перенести пыльцу с мужских цветов на женские бутоны с маленькими завязями.