Как правильно срезать петрушку, чтобы он хорошо росла дальше

Срезать зелень можно, когда появляется 3-4 яруса листьев. Срез должен проходить на уровне корневой системы.

Для этого нужен острый нож, рвать петрушку руками нельзя. Если зелень срезана правильно, вскоре появятся новые ветки.

Другой способ собирать петрушку – отщипывать отдельные листики. Так свежая зелень будет на столе долгое время.

При срезании кустиков нужно оставлять небольшой пенек стебля. Снизить стресс для растения помогает припудривание древесной золой.