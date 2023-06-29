Как правильно срезать петрушку, чтобы он хорошо росла дальше

13:44 2023-06-29

Собирать урожай петрушки можно примерно через 50 дней после посадки. Но это нужно делать правильно.

Срезать зелень можно, когда появляется 3-4 яруса листьев. Срез должен проходить на уровне корневой системы.

Для этого нужен острый нож, рвать петрушку руками нельзя. Если зелень срезана правильно, вскоре появятся новые ветки.

Другой способ собирать петрушку – отщипывать отдельные листики. Так свежая зелень будет на столе долгое время.

При срезании кустиков нужно оставлять небольшой пенек стебля. Снизить стресс для растения помогает припудривание древесной золой.

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