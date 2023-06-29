Обязательная подкормка свеклы в июле: нельзя пропустить

От насыщенности почвы необходимыми элементами зависит обилие и качество урожая свеклы, а также продолжительность ее хранения.

Крупная и здоровая свекла растет у тех, кто не забыл в июле внести на грядку с овощем необходимое питание.

Подкормок для свеклы в это время имеется несколько, от каждой из которых ощущается особая польза.

Внесение минералов - самый простой способ увеличить урожайность и улучшить вкусовые качества корнеплодов.

Среди народных средств особым уважением пользуется зола в определенной дозировке.

Борная же кислота и перманганат калия в этот период свекле не нужны, особенно это касается грядок с плодородной почвой.

Переизбыток названных веществ лишь навредит овощу.