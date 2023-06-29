Тля не беда, если есть лебеда: какие домашние настои спасут огород от этого и других вредителей

Тля активно вредит самым разным культурам на огороде практически весь сезон. Методы борьбы с ней полезно чередовать. Когда на культурах появляются завязи и плоды, дачники предпочитают использовать народные методы, без химии. Какие рецепты наиболее эффективны?

Из хрена, лебеды, горчицы

Уничтожить тлю и клеща на плодовых деревьях и смородине поможет средство, приготовленное из 100 г горчичного порошка и такого же количества тертого хрена, добавить полкило мелко порезанной лебеды и 15 г воды.

Перемешать, дать пару суток настояться. Обрызгать пораженные культуры желательно ранним утром или поздним вечером.

Из луковой шелухи и ромашки

Отлично справляется с задачей уничтожения тли и паутинного клеща также луковая шелуха. Для этого 2 ст. шелухи следует залить 1 л кипятка. Пару суток настоять, потом процедить, разбавить так, чтобы общий состав был 10 л.

Еще вариант - из настоя ромашки. Его готовят из расчета 1 кг сухих листьев цветков. Сухой компонент нужно залить 10 л горячей воды, настоять полсуток, процедить и разбавить водой в соотношении 1:3. Для прилипания желательно добавить 30-40 г жидкого мыла.

Из золы

Когда на плодовых деревьях появятся вредители, их можно и нужно обрызгать зольным раствором. Для этого 1 л золы залить 3 л кипятка, после охлаждения процедить. Перед применением развести с водой в соотношении 1:1. В такой раствор можно опустить верхушки кустарников или малорослых деревьев.

Им также можно просто опрыскать деревья и кустарники.