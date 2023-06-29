Сохранить урожай до будущего сезона: как грамотно подготовить хранилища для овощей

Как и чем обработать погреб и другие помещения для хранения фруктов и овощей, чтобы сохранить урожай без потерь до будущего сезона? Опытные дачники поделились своими методами - простыми и незатратными.

Махорка в помощь

Один из самых дешевых методов обработки хранилищ от грибка и плесени - табак. Для приготовления нужного средства надо полкило махорки залить 10 л воды, прокипятить 10 минут, настоять 4-5 часов.

Обработка таким средствам даст эффект, даже если деревянные стены заплесневели полностью.

Йодная защита

Чтобы избавиться от плесени и грибка, нужно щеткой с металлической щетиной зачистить горизонтальные поверхности. Потом - посыпать сухим порошком соды и полить 9%-ным столовым уксусом.

После этого надо опрыскать зачищенные места йодным раствором (приготовить его из 20 мл 5%-го йодна на 5 л воды).

Поможет олифа

Еще один вариант - пропитать очищенные деревянные доски и стены олифой. Нанести ее несколько раз. Каждый новый слой наносить после того, как высохнет предыдущий.