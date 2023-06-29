Удачные дачные лайфхаки по выращиванию помидоров: урожаю все будут завидовать

Начинаем с рассадного периода. Пересаживая рассаду в постоянное место, подсыпаем по горсточке молотых ржаных сухарей вместе с древесной золой в лунку.

От этого томаты будут крепче, здоровее, плодовитее.

Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, за 2-3 дня, обрежьте пару нижних листиков.

Не поливайте рассаду после пересадки в грунт около двух недель.

Это необходимо для правильного формирования корня, он будет уходить вглубь в поисках влаги и вырастет более мощным и крепким.

Растения при этом закаляются и в дальнейшем будут более устойчивы к засушливым периодам.

Удаляйте пасынки у помидоров, когда они достигнут длины в 5 см.

Опрыскивание томатов борной кислотой во время цветения положительно влияет на образование плодов. Раствор делаем так: на 10 л воды берем 5 г борного порошка.

Возле растущих томатов нужно поставить тару с водой, тогда рыльца пестиков не будут в жаркую погоду пересыхать.

Если хотите отвадить от томатов белокрылку, посадите между растениями настурцию, предпочтительно сорта Аляска.

Для ускоренного созревания томатов опрыскайте их таким раствором: на 10 л воды 40 капель йода. Пройдет всего пару дней, и помидорки будут красными.