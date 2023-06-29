Кабачки до самых заморозков: как по максимуму продлить жизнь овоща

Кабачки созревают к середине июля, а через месяц практически перестают плодоносить. Но кто не хочет продлить эти сроки? И, как уверяют дачники со стажем, это вполне реально. Плодоношение кабачков можно продлить вплоть до самых заморозков. Как это сделать?

В начале августа для этого нужно убрать все кусты, у которых пожелтели листья. Достаточно оставить на грядке 3-5 наиболее крепких кустов. Удалить на них все старые листья и те, что лежат на земле. Удалить, кроме того, и по 3-4 листа в середине плети.

Растение удобрить раствором мочевины, которую приготовить из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Еще через день - внести зольный раствор. Его готовят из расчета 1 л золы на 10 л воды. Дать раствору настояться 24 часа, потом аккуратно слить осадок и опрыскать растения.

Еще через 7 дней следует подкормить кабачки уже раствором коровяка (из расчета 1:10). На каждый куст расходовать в среднем по 1 л такого состава. Если стоит сухая, но холодная погода, можно замульчировать грядки сухой соломой.

Раз в неделю необходимо опрыскивать растение Эпином. Начиная с сентября, его желательно чередовать с Фитоспорином.

Кабачки при таком уходе будут плодоносить до конца сентября и даже позже.