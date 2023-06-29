Сыворотка для томатов и рыба для огурцов, чтобы плоды уродились на славу

Чтобы защитить томаты от грозной фитофторы, дачные эксперты рекомендуют высевать между грядками полезные сидераты - фацелию или рожь.

Также вы можете опрыскать растения пару раз в неделю специальным раствором. Делаем это в процессе активного роста и на этапе образования плодов.

Готовим такой раствор: в 10 л воды добавляем 2 л молочной сыворотки, 2 большие ложки древесной золы, 10 капель йода. Такая смесь одновременно и защита от болезни и подкормка.

Помидоры не болеют и радуют хорошим урожаем.

Чтобы улучшить вкус помидорок, поливайте их марганцовкой. Делаем это 2-3 раза в неделю. Раствор делаем ярко-розовый. С началом этапа созревания подкормки прекращаем.

Такое средство дает двоякий эффект: оберегает от болезней и делает помидоры более сладкими и сочными.

Еще один совет, но уже по огурцам. В рассадном периоде укрепляем молодые саженцы, насыщая их фосфором. Когда появляются 3-4 настоящих листа, подкармливаем огурцы рыбой.

Делаем такой настой: на ведро воды добавляем 500 г рыбьих голов, даем постоять трое суток.

Когда вода протухнет, разводим настой: пол литра концентрата вливаем в большую лейку и доливаем до верха обычной водой.

Теперь поливаем огуречную рассаду, чтобы росла крепкая и здоровая.