Дачный эксперт рассказал о пользе яичной скорлупы на дачном участке: дренаж, компост и не только

Итак, 4 распространенных способа применения скорлупы яиц от опытных садоводов.

Удобрение

Высаживая растения в землю, добавьте в лунку питательную смесь на основе яичной скорлупы. Сначала измельчаем ее в порошок, подмешиваем в золу, добавляем биогумус, можно грунт или компост. Получаем замечательный питательный субстрат для выращивания любых огородных растений.

Компост

Здесь все очень просто, измельчаем скорлупки до средних осколков и засыпаем их в компостную кучу к остальным отходам. Будет полезная питательная добавка к удобрению

Дренаж

Разламываем скорлупу крупными кусками и раскладываем на дне цветочного горшка или лунки. Получаем отличный дренажный слой для плодородного грунта.

Слизни

Оставив крупные обломки скорлупы возле огородных посадок, мы защитим их от нападок слизней и других вредителей. Обычно огородники раскладывают острые кусочки вокруг стеблей, сооружая что-то вроде заграждения. Это остановит незваных гостей.