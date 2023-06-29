Дачники назвали самый опасный для огорода сорняк, который уничтожает весь урожай

Это растение желтого цвета без листьев и корневой системы. У него есть небольшие присоски, которыми оно крепится к огородным культурам и паразитирует на них.
Развивается сорняк очень быстро, активно высасывая все соки из растений. Размножается он семенами и усами.
Для уничтожения паразита нужно удалить ботву вместе с сорняком, а также использовать гербицидные препараты.
Но важно помнить, что после гербицидов земля надолго станет неплодородной, и выращивать на ней огородные растения не получится.
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