Дачники назвали самый опасный для огорода сорняк, который уничтожает весь урожай

Это растение желтого цвета без листьев и корневой системы. У него есть небольшие присоски, которыми оно крепится к огородным культурам и паразитирует на них.

Развивается сорняк очень быстро, активно высасывая все соки из растений. Размножается он семенами и усами.

Для уничтожения паразита нужно удалить ботву вместе с сорняком, а также использовать гербицидные препараты.

Но важно помнить, что после гербицидов земля надолго станет неплодородной, и выращивать на ней огородные растения не получится.