Хитрость при поливе, позволяющая вырастить сладкую и сочную свеклу

19:50 2023-06-29

Безвкусная свекла - дело обычное, но разве такого результата ждет дачник, высаживая культуру на даче. Для того чтобы вырастить качественный уроай овоща, нужно поливать его по-особому.

Полив свеклы при добавлении борной кислоты поможет в ситуации. На 10 л воды понадобится 1 ложка порошка.

Такой состав используется для полива листвы овощей.

Свекла, которую поливали таким образом будет не только отличной на вкус, но и будет храниться долгое время.

Также при решении вопроса поможет и перманганат калия. Состав применяют 3 - 4 раза сезон. Нужен слабый раствор марганцовки (1 чайная ложка на 10 л воды).

Это вариант защищает овощ от различных болезней.

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