Хитрость при поливе, позволяющая вырастить сладкую и сочную свеклу

Полив свеклы при добавлении борной кислоты поможет в ситуации. На 10 л воды понадобится 1 ложка порошка.
Такой состав используется для полива листвы овощей.
Свекла, которую поливали таким образом будет не только отличной на вкус, но и будет храниться долгое время.
Также при решении вопроса поможет и перманганат калия. Состав применяют 3 - 4 раза сезон. Нужен слабый раствор марганцовки (1 чайная ложка на 10 л воды).
Это вариант защищает овощ от различных болезней.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__