Хитрость при поливе, позволяющая вырастить сладкую и сочную свеклу

Полив свеклы при добавлении борной кислоты поможет в ситуации. На 10 л воды понадобится 1 ложка порошка.

Такой состав используется для полива листвы овощей.

Свекла, которую поливали таким образом будет не только отличной на вкус, но и будет храниться долгое время.

Также при решении вопроса поможет и перманганат калия. Состав применяют 3 - 4 раза сезон. Нужен слабый раствор марганцовки (1 чайная ложка на 10 л воды).

Это вариант защищает овощ от различных болезней.