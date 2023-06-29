Как вырастить крупный лук: секретная подкормка от опытных дачников

Для этого необходимо вовремя подкормить растение раствором из 40 г монофосфата калия на ведро воды.
Делается это на этапе, когда головки лука становятся по размерам с грецкий орех. Чтобы усилить эффект, можно использовать еще древесную золу.
Ее смешивают с водой для полива растений либо просто рассыпают в сухом виде по земле на грядках.
Чтобы луковицы выросли крупными нужно убрать землю с головок так, чтобы они частично открылись.
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