Как вырастить ровную морковь для длительного хранения: самые простые способы

Удобрения следует вносить только после того, как появится 3-5 листиков, иначе начнется рост боковых корней.

Чтобы корневая система хорошо развивалась, сначала в верхних слоях почвы должен появиться дефицит питательных веществ. Тогда корням придется расти вглубь.

Поливать морковь нужно по мере высыхания почвы, поэтому частота поливов зависит от погодных условий.

Если на первом этапе моркови не хватает питания, она автоматически начинает накапливать сахара, что положительно сказывается на вкусовых качествах.