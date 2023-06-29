Июльское удобрение для огурцов, которое творит чудеса

Следует знать, что огурцам нужен азот, который отвечает за рост больших побегов и крупной листвы.

Фосфор - еще один элемент, без которого огурцам никак. Он укрепляет иммунитет культуры и улучшает развитие корневой системы.

Ну и куда без калия - щедрый урожай любимых овощей в его "компетенции".

Все названные микроэлементы содержатся в лущеном горохе, 1 столовой ложки которого хватит (под каждый куст). У неочищенного гороха прорастет семя, что нам не нужно.

Вокруг каждого куста необходимо проделать небольшое углубление и равномерно распределить горох. После его нужно засыпать грунтом и полить огурцы.