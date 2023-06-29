Дачники назвали подкормку на время плодоношения огурцов с удивительным эффектом

После появления первых плодов огурцы стоит подкормить мочевиной. Для этого 50 г вещества разводят в 10 л воды.
Также растения поливают травяным настоем, но его предварительно нужно развести водой в соотношении 1:5.
Для этого периода подходит также калийная селитра: 25 г на 15 л. Этот состав ускоряет формирование плодов.
Для защиты огурцов от болезней нужно смешать 1 л молочной сыворотки, 30 капель йода и 10 л воды, а затем опрыскать растения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__