Дачники назвали подкормку на время плодоношения огурцов с удивительным эффектом

После появления первых плодов огурцы стоит подкормить мочевиной. Для этого 50 г вещества разводят в 10 л воды.

Также растения поливают травяным настоем, но его предварительно нужно развести водой в соотношении 1:5.

Для этого периода подходит также калийная селитра: 25 г на 15 л. Этот состав ускоряет формирование плодов.

Для защиты огурцов от болезней нужно смешать 1 л молочной сыворотки, 30 капель йода и 10 л воды, а затем опрыскать растения.