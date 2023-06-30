С личинками майского жука на огороде можно эффективно бороться

Майские хрущи способны нанести саду и огороду огромный ущерб. В мае самки жука массово откладывают в землю личинки, которые вылупливаются через месяц.

Этот цикл повторяется несколько раз подряд. Личинки майского жука развиваются на протяжении 3-5 лет и за это время, находясь в земле, поедают корни всех растений, из-за чего посадки погибают.

Бороться с ними можно специальными препаратами из магазина. Их вносят в поверхностный слой земли, обрабатывают ими корни растений перед посадкой, проливают грунт за 2-3 месяца до начала посевов и посадок.

Есть и другие комплексные меры для борьбы с вредителями. Их можно вручную собирать из земли во время перекопки и с ветвей деревьев, а затем уничтожать.

Необходимо своевременно удалять сорняки, особенно пырей. Вблизи ночных фонариков можно расставить ловушки в виде обрезанной пластиковой бутылки с вареньем внутри.

Майский жук категорически не переносит запаха бобовых культур. Поэтому по периетру участка можно посадить фасоль или горох.

Ранней весной нужно пролить почву нашатырным спиртом, а после начала роста культур пролить каждый кустик раствором марганцовки.

Поскольку хрущи не любят горчицу, нужно осенью засеять ею участок, а на зиму скосить и заделать в почву. Хорошо помогают в борьбе с вредителем мульчирование грядок и присутствие птиц на дачном участке.