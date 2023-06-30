Листья огурцов стали желтыми: как не допустить потерю урожая

Чтобы огуречная листва оставалась здоровой и зеленой до конца сезона плодоношения, нужно приготовить питательную смесь. Для этого берется буханка хлеба, крошится в ведро воды, и раствор настаивается в течение суток.

Непосредственно перед опрыскиванием огурцов в воду нужно добавить 30-40 капель йода и хорошо размешать раствор.

Пожелтение огуречных листьев может свидетельствовать о недостатке влаги для растений. Поэтому важно увеличить количество поливов, используя для этого только теплую, настоянную на солнце воду.

Для увеличения количества завязей и ускорения их образования нужно опрыскивать огуречные посадки раствором на основе 150 граммов сахара и 2 литров молочной сыворотки, тщательно растворенных в ведре воды.

Чтобы укрепить защитные силы огурцов и повысить их устойчивость к мучнистой росе, нужно приготовить средство на основе молока и йода. Для этого потребуется растворить в 10 литрах воды 1 литр молока, 30 капель йода и 20 граммов натертого хозяйственного мыла.

После того, как раствор настоится, необходимо опрыскать им огурцы. Такую процедуру следует повторять один раз в две недели.