Есть причина, из-за которой Путин считает Ленина предателем

В свое время президент Путин открыто говорил о своем негативном отношении к Владимиру Ленину. По его мнению, стремление к реализации идеологических убеждений революционного вождя в последующем привело к тяжелым последствиям для страны.

Накануне революции 1917 года Российскую империю раздирали внутренние неурядицы на политическом, экономическом и социальном поле. Но самой главной проблемой была Первая мировая война.

Несмотря на почти реализованную победу России в этой схватке, Ленин решил вывести страну из войны, что привело к лишению ею части своих территорий и потере контрибуции.

Если бы в этот период не случилась революция и династия Романовых продолжила бы править Российской империей, история бы пошла совсем по-другому руслу.

Но с приходом к власти большевиков ситуация в стране ухудшилась. Первая мировая война была проиграна, началась кровопролитная гражданская война, экономические реформы не приводили к положительному результату, к тому же установился культ личности руководителя страны.

Катастрофа была налицо. Многие склонны винить Ленина в стремлении к личной власти, но некоторые историки настаивают на том, что его действия были недооценены, если рассматривать их в свете долгосрочной перспективы.