Кошки обожают занимать место, где сидел или лежал хозяин

Это желание кошачьих продиктовано не просто блажью. Дело в том, что там, где пребывал хозяин, остается его запах.
Этот запах придает кошкам чувство защищенности и уверенности. А запах у кошек, как известно, является одним из средств коммуникации.
С его помощью они помечают территорию с целью обозначения границ своих владений и создания для себя безопасной зоны.
Еще одна причина, по которой кошки любят запрыгивать туда, где только что лежал или сидел хозяин, - это остающееся после него тепло.
Пушистики побыстрее устраиваются на нагретом хозяином месте и начинают мирно дремать. Так они тоже чувствуют себя защищенно и безопасно.
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