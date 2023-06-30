Кошки обожают занимать место, где сидел или лежал хозяин

Это желание кошачьих продиктовано не просто блажью. Дело в том, что там, где пребывал хозяин, остается его запах.

Этот запах придает кошкам чувство защищенности и уверенности. А запах у кошек, как известно, является одним из средств коммуникации.

С его помощью они помечают территорию с целью обозначения границ своих владений и создания для себя безопасной зоны.

Еще одна причина, по которой кошки любят запрыгивать туда, где только что лежал или сидел хозяин, - это остающееся после него тепло.

Пушистики побыстрее устраиваются на нагретом хозяином месте и начинают мирно дремать. Так они тоже чувствуют себя защищенно и безопасно.