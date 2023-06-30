Зацвели томаты: как на этом этапе увеличить урожайность с помощью золы

Благодаря большому содержанию микро- и макроэлементов, такое натуральное средство как зола помогает восстановить нехватку питательных веществ в грунте, а также укрепить корневую систему, стимулировать рост молодняка.

Томаты особенно нуждаются в такой подкормке в период цветения и плодоношения. Можно для этого вокруг кустов рассыпать золу (из расчета 50 г на 1 куст).

Еще вариант - внести удобрение из золы в жидком виде. Для приготовления раствора необходимо 1 ст. золы засыпать в 10 л воды, а потом полить полученным составом грядки с томатами.

Золу можно также использовать и для внекорневых подкормок. 300 г золы для этого надо растворить в 3 л воды, кипятить 30 минут. Затем дать настояться 5 часов, довести объем жидкости до 10 л, добавить туда немного натертого хозяйственного мыла - чтобы состав лучше держался на листьях.

Такую процедуру рекомендуют проводить после дождя либо обильного полива - примерно раз в две недели. Такая подкормка гарантирует томатам улучшение вкуса, обеспечивает им здоровье и силу роста.

К слову, зольные подкормки отпугивают многих вредителей и болезней.