Как нельзя использовать соду на огороде: удобрение может быть опасным

Чрезмерное внесение соды в землю приводит к накоплению в ней натрия, а это может спровоцировать гибель всего урожая.
В такой ситуации структуру почвы нарушается, грунт засаливается, в нем гибнут полезные микроорганизмы и насекомые.
С осторожностью следует использовать соду и в качестве средства для опрыскивания растений против вредителей.
Чтобы не нанести вреда урожаю, можно попробовать посыпать содой небольшой участок огорода и понаблюдать за последствиями.
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