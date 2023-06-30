Как нельзя использовать соду на огороде: удобрение может быть опасным

13:19 2023-06-30

Дачники используют соду в огороде в качестве подкормки растений. Но иногда это приносит вред.

Чрезмерное внесение соды в землю приводит к накоплению в ней натрия, а это может спровоцировать гибель всего урожая.

В такой ситуации структуру почвы нарушается, грунт засаливается, в нем гибнут полезные микроорганизмы и насекомые.

С осторожностью следует использовать соду и в качестве средства для опрыскивания растений против вредителей.

Чтобы не нанести вреда урожаю, можно попробовать посыпать содой небольшой участок огорода и понаблюдать за последствиями.

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