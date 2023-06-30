Нужно ли обрезать клубнику на зиму: советы опытных дачников

Они считают, что листья нужны для развития корневой системы, нормального прохождения процессов фотосинтеза и газообмена.
Ранняя обрезка листьев может негативно повлиять на урожае в следующем сезоне, поскольку в это время закладываются новые почки.
Но обрезка способствует омоложению растения и помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.
При первых признаках поражения болезнью листья следует срезать. Некоторые садоводы удаляют весь куст, чтобы он не заразил соседние растения.
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