Нужно ли обрезать клубнику на зиму: советы опытных дачников

Они считают, что листья нужны для развития корневой системы, нормального прохождения процессов фотосинтеза и газообмена.

Ранняя обрезка листьев может негативно повлиять на урожае в следующем сезоне, поскольку в это время закладываются новые почки.

Но обрезка способствует омоложению растения и помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.

При первых признаках поражения болезнью листья следует срезать. Некоторые садоводы удаляют весь куст, чтобы он не заразил соседние растения.