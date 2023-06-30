Земляная крыса: как навсегда освободить участок от такого грызуна

Что делать, если на участке поселилась крыса и наносит вред растениям? Вспомнить об эффективных методах борьбы с таким вредителем.

Неприятные ароматы

Используя тот факт, что грызуны не переносят многие запахи, нужно заложить в его норку бумагу, бересту, собачью шерсть и поджечь. Накрыть при этом вход в норку перевернутым ведром. После этого нежеланные гости уйдут.

К слову, применение на грядках березового дегтя от медведки и других вредителей эффективна и против земляных крыс - они не переносят такой запах и покинут территорию огорода.

Луке и мята

Еще вариант - прикопать на огороде листья перечной мяты или декоративный лук Аллиум, и посадки больше никто рыть не будет.

Отвар полыни горькой

Для приготовления отпугивающего спедства по такому рецепту надо замочить семенной картофель в отваре сухой полыни горькой. Отвар готовят так: 300 г растения залить 3 л кипятка, прокипятить на слабом огне полчаса, настоять 3 часа и развести вводой до 10 л. Крыса клубни не тронет.

Потроха и рыбные головы

На грядку, где растут томаты, надо подкопать на глубину около 40 см потроха, головы свежей рыбы. Это будет служить и подкормкой растению, и защитой от мышей-землероек.