Столетний американец рассказал, что помогло ему стать долгожителем

Некто Илан Лавин из штата Нью-Йорк недавно отметил свой сотый день рождения. Историей мужчины заинтересовались СМИ.

К пышному торжеству в честь его даты мужчина отнесся с юмором. «Не уверен, что я заслужил такой праздник. Я просто старел, и все», — отшутился долгожитель.

Отвечая на вопрос, что могло способствовать его долгожительству, Илан заявил, что это - любовь к консервам. Этой привязанности он обязан папе.

«Папа мне однажды сказал: "Что бы ты ни делал, делаешь это неправильно. Но все равно продолжай поступать по-своему"», — поделился мужчина.

Юбиляр живет в собственном доме в Нью-Йорке. В молодости он работал оптометристом. В годы Второй мировой войны Илан был призван в армию, но и на фронте он продолжил заниматься любимым делом, то есть ремонтом сломанной оптики.