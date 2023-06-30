Неоднократно судимый мужчина украл у 25 одиноких женщин свыше 16,5 тыс руб

По данным следствия, обаятельный и с виду приличный мужчина находил будущих жертв на сайтах знакомств, после чего при личных встречах просил у женщин телефон для якобы срочного звонка или сим-карту для доступа в интернет.

Затем аферист незаметно устанавливал приложение для онлайн-займа и переводил доступные деньги на виртуальные карты.

Отмечается, что в особых случаях «воровской удачи» фигурант находил на телефоне открытый доступ к мобильному банкингу и выводил деньги со счёта пострадавшей.

Обворовав женщин, он исчезал по-английски, однако, теперь мужчину ждёт уголовная ответственность.