Томатная ботва - мощное средство для защиты от тли

Для приготовления действенного средства защиты от тли понадобится 400 гр. ботвы томатов высохшей, если используется свежая, то 650 гр.
Зелень заливают 5 л воды и дают настояться в течение 3 суток.
Далее раствор процеживается и к нему добавляется несколько ложек хозяйственного мыла.
Разбавлять состав не нужно, его применяют в виде концентрата. Также данный метод эффективен и при замене ботвы помидоров на картофельную.
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