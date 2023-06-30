Томатная ботва - мощное средство для защиты от тли

Для приготовления действенного средства защиты от тли понадобится 400 гр. ботвы томатов высохшей, если используется свежая, то 650 гр.

Зелень заливают 5 л воды и дают настояться в течение 3 суток.

Далее раствор процеживается и к нему добавляется несколько ложек хозяйственного мыла.

Разбавлять состав не нужно, его применяют в виде концентрата. Также данный метод эффективен и при замене ботвы помидоров на картофельную.