Как использовать перья из старых подушек в огороде: неожиданный вариант подкормки

Для этого нужно распотрошить подушку и разложить ее содержимое между грядок, прикрыв сверху сухой травой, соломой или сеном.
Перья подойдут для обустройства теплых грядок. Для этого нужно дождаться прохладной погоды и выложить пух в качестве нижнего слоя.
Содержимое подушек улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, обогащает кислородом и микроэлементами.
Перьевая подкормка подойдет для выращивания перцев и томатов, привлечет червей и полезных насекомых.
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