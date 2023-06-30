Как использовать перья из старых подушек в огороде: неожиданный вариант подкормки

Для этого нужно распотрошить подушку и разложить ее содержимое между грядок, прикрыв сверху сухой травой, соломой или сеном.

Перья подойдут для обустройства теплых грядок. Для этого нужно дождаться прохладной погоды и выложить пух в качестве нижнего слоя.

Содержимое подушек улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, обогащает кислородом и микроэлементами.

Перьевая подкормка подойдет для выращивания перцев и томатов, привлечет червей и полезных насекомых.