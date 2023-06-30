Дачники назвали самое эффективное удобрение для кабачков в июле

Особенно важно подкормить кабачок в июле во время цветения, когда закладывается будущий урожай.

В этот период необходимо внести раствор из половины спичечного коробка нитроаммофоски и 10 л воды. Этим составом растения поливают под корень.

Не помешает защитить овощи от гнили. Для этого следует смешать 500 мл молока с 9 л воды и 30 каплями йода и добавить туда 7 г борной кислоты, растворенной в теплой воде.

Это средство используется для опрыскивания растений, он укрепляет иммунитет и предотвращает осыпание завязей.