Народные методы против фунгицидов: как спасти томаты от фитофтороза

Какие доступные компоненты можно использовать для приготовления действенных средств против фитофтороза? Их немало.

Кефир

1 л перебродившего пару суток в теплом месте кефира надо размешать с 10 л воды, добавить 20-30 капель йода. Опрыскивать томаты в среднем раз в неделю. Молочные грибки будут подавлять фитофтору, а йод - способствовать дезинфекции.

Сода и масло

Для приготовления лечебного средства на их основе нужно на 5 л воды добавить 1 ст.л. питьевой соды, 3 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. жидкого мыла. Все смешать и опрыскать культуру.

Сено и солома

1 кг сена либо соломы залить 10 л воды, добавить горсть мочевины, дать 3-4 дня настояться. Процеженным настоем надо опрыскивать растения каждые 2 недели.

Хвоя

Для приготовления средства надо 250 г сосновой либо еловой хвои залить 0,7 л кипятка. Подержать на водяной бане 5 минут, потом дать остыть. Процедить, разбавить с водой в соотношении 1:5, добавить 40 г натертого хозяйственного мыла. Опрыскать растения вечером или утром.