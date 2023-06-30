Капуста вырастет крупной и крепкой, если внести правильное удобрение в середине лета

Обработку капустной грядки следует провести "Фитоспорина-М" в конце июня - начале июля.

Средство способствует увеличению содержания в грунте меди, марганца и бора, что защищает посадки от болячек.

Инструкция "гласит", что на 10 л воды (отстоянной) понадобится 2 чайные ложки состава. Хватить такого количества должно на обработку участка площадью в 1 сотку.

Первый раз такую обработку осуществляют спустя 7 - 10 дней после посадки рассады. Повторить такую же работу нужно спустя 2 - 3 недели.

Некоторые эксперты в дачном деле рекомендуют повторять процедуру через каждые 2 недели.