У лилии сломался стебель: как помочь кусту цветов справиться с проблемой

Что делать, если после дождя или ветра наклонился и надломился главный стебель куста лилии? Опытные садоводы советуют не спешить с выкапыванием растения.

На одном месте эти цветы могут расти около пяти лет. Потому, если луковицы были посажены относительно недавно, нет нужды их тревожить.

Нужно просто обрезать стебель на высоту примерно в 15-20 см - это поможет растению быстрее восстановить утраченные после травмы силы.

Хотя в год травмы лилии уже не зацветут, за ними все равно надо ухаживать, как обычно: поливать, подкармливать, замульчировать грунт. Удобрить можно нитрофоской (30-50 г на 10 л воды).

Когда осенью засохнет стебель, надо не забыть его обрезать на уровне грунта - так же, как и у всех других кустов лилий.