Секрет выращивания крупной, сладкой и сочной моркови

16:09 2023-06-30

Дачники в курсе, что к каждому растению на участке нужен индивидуальный подход. Что одному хорошо, то другому никак. Как угодить моркови?

Первым делом морковь следует обработать марганцовкой, пролив грядки, чтобы овощ не гнил и не был подвержен разным недугам.

Такое средство отпугивает также вредителей, которые не прочь полакомиться корнеплодом.

3 гр. перманганата калия растворяем в небольшом количестве воды, после чего состав разводится в 10 л жидкости.

Изначально нужно полить овощи простой водой и только спустя 24 часа приготовленным средством. Неплохо дополнить состав борной кислотой непосредственно перед применением (10гр.).

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