Секрет выращивания крупной, сладкой и сочной моркови

Первым делом морковь следует обработать марганцовкой, пролив грядки, чтобы овощ не гнил и не был подвержен разным недугам.

Такое средство отпугивает также вредителей, которые не прочь полакомиться корнеплодом.

3 гр. перманганата калия растворяем в небольшом количестве воды, после чего состав разводится в 10 л жидкости.

Изначально нужно полить овощи простой водой и только спустя 24 часа приготовленным средством. Неплохо дополнить состав борной кислотой непосредственно перед применением (10гр.).