Маслом по колораду: эксперты рассказали об эффективном методе борьбы с картофельным вредителем

О новом, неожиданном способе уничтожения колорадских жуков расказали дачные эксперты. Для этого понадобится подсолнечное масло.

Чтобы приготовить эффективное средство, нужно 3 ст.л. растительного масла развести с 700 мл воды. Эту эмульсию вылить в 10-литровое ведро с водой. Полученным средством щедро опрыскать ботву.

В первый раз надо обработать так картофель до появления на ботве картофельных жуков, во второй раз - во время его цветения.

Еще один действенный рецепт от такого вредителя готовят на основе горчицы. 100 г порошка для этого растворить в 1 л воды и добавить немного хозяйственного мыла (для прилипания).

Можно применить и настой чистотела, который тоже очень не любят колорадские жуки. Для этого 300-400 г измельченного чистотела залить 5 л воды, настоять 2 дня, потом разбавить водой в соотношении 1:5 и опрыскать ботву.