Маслом по колораду: эксперты рассказали об эффективном методе борьбы с картофельным вредителем

О новом, неожиданном способе уничтожения колорадских жуков расказали дачные эксперты. Для этого понадобится подсолнечное масло.
Чтобы приготовить эффективное средство, нужно 3 ст.л. растительного масла развести с 700 мл воды. Эту эмульсию вылить в 10-литровое ведро с водой. Полученным средством щедро опрыскать ботву.
В первый раз надо обработать так картофель до появления на ботве картофельных жуков, во второй раз - во время его цветения.
Еще один действенный рецепт от такого вредителя готовят на основе горчицы. 100 г порошка для этого растворить в 1 л воды и добавить немного хозяйственного мыла (для прилипания).
Можно применить и настой чистотела, который тоже очень не любят колорадские жуки. Для этого 300-400 г измельченного чистотела залить 5 л воды, настоять 2 дня, потом разбавить водой в соотношении 1:5 и опрыскать ботву.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__