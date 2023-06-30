Урожай будет классным: в этом точно поможет аспирин

Опытные эксперты советуют использовать на огороде таблетки аспирина. Раствор на его основе способствует укреплению иммунитета овощных культур, повышает их сопротивляемость самым разным болезням.

Кроме того, такие растворы благотворно влияют на урожайность и даже заметно улучшают вкус плодов. Какие растения будут благодарны за такую подкормку и как ее правильно провести?

Для приготовления раствора нужно 3 таблетки аспирина измельчить и залить 15 л воды. Добавить 15-20 мг жидкого мыла.

Опрыскивать раствором полезно такие культуры, как баклажаны, перцы, томаты и картофель раз-два в месяц - по листьям и под корень. Желательно также пролить и грунт рядом с растением.

Обработку проводить в вечернее время суток, чтобы не обжечь листья растений. Такая мера ускоряет рост растений, способствует активации плодоношения.